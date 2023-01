Stand: 30.01.2023 10:15 Uhr Bohnhoff-Mission is ümtreckt

Över Johrn weer se in Containers ünnerbröcht, nu is de Bohnhoff-Mission an’n Hamborger Hauptbohnhoff in een nee boot Huus ümtreckt, un dat warrt hüüt Vörmeddag groot fiert. Dat Huus steiht twüschen Glockengießerwall un den Parkplatz an de Ernst -Merck-Straat, is veerhunnert Kwadratmeter groot un modern inricht mit allens, wat’n för’t Reinmaken brukt, as Badwann to’n hensetten, Duusch un Stuuv, wo’n sik plegen kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.01.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch