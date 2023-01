Stand: 30.01.2023 10:15 Uhr Football

Dat is en good Weekenennen för de Hamborger Football-Frünnen west. De twee Mannschoppen ut de Tweet Bunnsliga hebbt to’n Optakt vun den tweten Deel vun de Speeltiet wunnen. St. Pauli mit Een to Null bi den FC Nürnbarg. Un de HSV to Huus mit Veer to Twee gegen Braunschweig. Dormit steiht de HSV nu in de Tabell op Platz Twee, St. Pauli op Platz Teihn.

