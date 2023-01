Stand: 30.01.2023 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundag warrt wi veel Wulken beholen, ok enkelte Regen- oder Graupelschuer sünd jümmers mol mit bi, man dat warrt ok dröge Stunnen geven mit tominnst lütt beten Sünnenschien. De Temperatur kladdert bet acht Graad. Opstunns hebbt wi in Neewiendool fief Graad. De Wind kümmt pustig mit störmsche Böen ut West bet Nuurdwest. Un so geiht dat wieder: warm, störmsch un natt ok de tokamen Daag. Morgen veel Wulken mit Regen oder Graupelschuer, bet söven Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.01.2023 | 10:15 Uhr

