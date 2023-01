Stand: 28.01.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Weniger Stroom ut Hamborg

In Hamborg warrt weniger Stroom herstellt. Binnen vun söss Johr is de Produkschoon üm rund twee Drüddel torüchgahn. Dat leeg vör allen Dingen an dat Köhlen-Kraftwark Moorburg, wat se afschalt hebbt. Dat is Maandag düsse Week kunddoon worrn, nadem de CDU en Anfraag an’n Senaat stellt harr. De CDU is bang, dat tokünftig mehr Stroom ut’t Utland köfft warrn mutt.

