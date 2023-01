Stand: 28.01.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Truer na Attack in en Tog

Middeweken düsse Week hett en Attack mit en Metz ganz Noorddüütschland opwöhlt. In en Regionaaltog vun Kiel na Hamborg hen is en Keerl mit en Metz op reisen Lüüd op daalgahn. Twee junge Lüüd sünd dor bi üm’t Leven un fief anner Minschen bi to Schaden kamen. Bi den Keerl, de dat maakt hebben schall, dor hannelt sik dat üm en statenlosen Palästinenser.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch