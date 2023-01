Stand: 28.01.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Attack sorgt för Striet in’e Politik

Een Dag na de Attack - Dunnersdag düsse Week - hett een dor noch mehr över to weten kregen: De Keerl seet vör de Attack in den Regionaltog in Hamborg noch in Ünnersökenshaft. He güll as psychisch opfällig. He harr in’e Haft Minschen angrepen un kreeg de Ersatzdroog Methadon. In’e Twüschentiet geiht dat deswegen ok in’e Politik böös hen un her. CDU un SPD verlangen vun Justizsenatersch Anna Gallina vun’e Grönen, dat se Licht in de Saak bringen müss.

