Stand: 28.01.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Warnstreiks bi de Post

In Hamborg un Sleswig-Holsteen blievt totiets vele Breven un Paketen liggen. De Warkschop ver.di hett de Tostellers för güstern un ok för vundaag to’n Warnstreik opropen. Se verlangt in den Tarifstriet mit de Post föffteihn Perzent mehr wat an Geld för de Arbeitslüüd. De Arbeitgeversiet, de Düütsche Post, will in’n Februaarmaand dat eerste Anbott op’n Disch leggen.

