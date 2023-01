Stand: 27.01.2023 09:30 Uhr Wohen mit Windrööd?

Schüllt Windrööd in Hamborg ok in Naturschutzgebeden stahn? Sowoll Börgermeester Peter Tschentscher as ok Weertschopssenatersch Melanie Leonhard - beide SPD - de wüllt dat nich utsluten. Dat is ut en Antwoort vun’n Senaat op en lütte Anfraag vun’e CDU ruttolesen. Dorna to uurdelen kickt de Senaat ok, wowiet Flachenbruukplaans ännert warrn köönt. De NABU Hamborg un de CDU bekrittelt düsse Överleggen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch