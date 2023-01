Stand: 26.01.2023 00:00 Uhr Truer na Attack in en Tog

Truer na de Attack mit en Metz in en Regionaltog na Hamborg, wo Minschen bi to Dode kamen sünd: In Sleswig-Holsteen weiht de Flaggen vundaag op Halfmast. En Mann hett güstern Namiddag twee Minschen ümbröcht, söven sünd an’t Lief to Schaden kamen. Anner Passageren mit Kraasch kunnen den Mann opletzt to’n Stoppen bringen. Vunnamiddag will de Polizei bekannt maken, wat se bet nu rutfunnen hebbt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch