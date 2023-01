Stand: 26.01.2023 00:00 Uhr Wapen för de Ukraine

Kanzler Olaf Scholz is dor övertüügt vun: Düütschland warrt nich to en Kriegspartei, wenn se Kampfpanzers na de Ukraine levert. Un he warrt dor allens för doon, dat dat keen Krieg twüschen Russland un de Nato geven warrt – see Scholz an’n Avend in’t ZDF. To desülvige Tiet kümmt ut de Ukraine al de neegste Wunsch na Wapen: Nu wüllt se Raketen för lange Streken un Kampfflegers hebben.

