Stand: 26.01.2023 00:00 Uhr Wahnen in Hamborg warrt dürer

Een Drüttel vun’t Inkamen för’t Wahnen, wat een alltohoop bi de Hüer betahlen deit, oder sogor noch mehr. Dor mööt sik de Minschen in Hamborg düt Johr op instellen. Liggen deit dat ünner annern an de högeren Energiepriesen, so de Hamborg Commercial Bank. En anner Problem is de Index-Hüer, de vun de Inflatschoon afhangen deit.

