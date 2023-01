Stand: 26.01.2023 00:00 Uhr Stadt köfft Mundsburg Tower

Hamborg hett een vun de dree Mundsburg Towers köfft. Bet nu betahlt de Stadt en hoge Hüer för de Wahnungen, in de Minschen ut de Ukraine ünnerbröcht sünd. De Mietverdrääg vun de Hamborgerinnen un Hamborgers, de dor wahnt, hett de Stadt ok mit övernahmen. Denn wüllt se in den Tower nu ok Sozjalwahnungen boen. De Linke finnt gode Wöör för den Koop, de Stadt bruukt hoochnödig Wahnungen, de een ok betahlen kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch