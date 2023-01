Stand: 26.01.2023 00:00 Uhr Tüügnissen för Hamborger Schölers

Dat eerste Halfjohr is vörbi – an en Barg Hamborger Scholen kriegt de Kinner un de jungen Lüüd vundaag Tügnissen. Dat is en wichtige Trüchmellen, wo goot se lehrt hebbt, see Schoolsenater Ties Rabe. Schölers un Öllern, de sik Sorgen maakt vunwegen dat Tüügnis, de köönt sik so as jümmers an’t Telefon beraden laten – dat geiht ok anonym.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch