Stand: 26.01.2023 00:00 Uhr Protest vun de Warkschop

Protest vun de Warkschop vör dat Hoochbahn-Huus in de Steenstraat: Anstellten hebbt dat Ünnernehmen, dat de Stadt tohören deit, 2.800 Ünnerschriften övergeven. Se wüllt 600 Euro mehr Lohn den Maand hebben. Bi’t Verhanneln över de Tarifen büdd de Hoochbahn bet nu – so verdi – alltohoop 7,5 Perzent mehr an un eenmal 3.000 Euro extra.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch