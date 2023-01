Stand: 25.01.2023 09:30 Uhr Vörfall in’t Raathuus

De Polizei söcht na en Mann, de versöcht hett, an Hamborgs Eersten Börgermeister Peter Tschentscher rantokamen. He harr woll en Waap dorbi. An’n Freedagavend harr de Mann in’t Raathuus en Mitarbeidersch na Peter Tschentscher fraagt. As de see, dat he nich dor weer, do güng de Mann wedder weg. Vun de Polizei weer to hören, dat de Fro ut’t Raathuus en Waap bi den Mann wies worrn weer. Wat he nu würklich een dorbi harr, oder nich, dat is opstünns noch nich kloor.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch