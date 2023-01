Stand: 25.01.2023 09:30 Uhr Düütschland will Leopard 2 utlevern

Na dat lange Hen un Her hett sik de Bunnsregeren nu woll fastleggt: As de Medien dat mellt, will Düütschland Leopard-2-Kampfpanzers na de Ukraine henlevern. Dat geiht woll üm tominnst een Kompanie, dat heet üm 14 Panzers. Denn will Düütschland ok tostimmen, dat anner Länner Leopard-2 utlevern dörvt. Vundaag schall dat offizjell kund daan warrn.

