Stand: 25.01.2023 09:30 Uhr Scholz warrt utfraagt

Wannehr Olaf Scholz vundaag wat to dat Utlevern vun de Panzers seggt, dat is noch nich kloor. Op laatst vun Klock 1 af an – denn warrt de Kanzler in’n Bunnsdag utfraagt. De Union will vun em Saken to den Cum-Ex-Schandal rund üm de Hamborger Warburg-Bank weten. Dat geiht dorüm, wat Scholz in sien Tiet as Börgermeister de Finger mit in’t Speel harr bi Stüer-Fragen to de illegalen Aktiengeschäften vun de Bank.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch