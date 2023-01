Stand: 25.01.2023 09:30 Uhr Bo vun de Haven-Autobahn

De Autobahn-Planer vun de Bunnsregeren is kloor dorför, de Hamborger Haven-Autobahn to boen. De A26-Oost warrt ornlich wat vun de Last bi den Verkehr nehmen un en Barg Tünnen CO2 insporen, meent de Tostännige bi de Firma DEGES. De Autobahn schall de A1 mit de A7 verbinnen. De root-gröne Senat harr de Bo vun de Autobahn in den Koalitschoonsverdrag afmaakt. De Grönen twiefelt dor middewiel an.

