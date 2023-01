Stand: 25.01.2023 09:30 Uhr Ne’en Tunnel för Feernwarms

Hamborg will en Tunnel för Feernwarms ünner de Elv boen. Vunmorgen is de Bohrer för den Tunnel in den Haven ankamen. 670 Tünnen is de Maschien swoor un is mit en Schipp ankamen – in enkelte Delen, de al vörmonteert weern. Tohoop boot is de Bohrer 280 Meter lang. In’n fröhen Sommer schall sik de Tunnelbohrer in den Ünnergrund vun de Elv ringraven.

