Stand: 24.01.2023 09:30 Uhr Dat Phoenix-Viddel

Fröher weer dat mal en Quarteer wat een in Horborg goot vörwiesen kunn. Man vundaag warrt nich so goot över’t Phoenix-Viddel snackt. To’t Bispeel wenn’t üm Gewalt oder Müll geiht. De Bezirk will dat ännern un dat Viddel opwerten. Opstunns arbeit se noch an de Plaans dorför. To’t Enn vun de tokamen Week sall en ne’et Quarteerskontor open maken, wat sik üm dat Phoenix-Viddel kümmern deit.

