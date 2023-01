Stand: 24.01.2023 09:30 Uhr Rheinmetall kunn Panzers levern

De Rüstbedrief Rheinmetall kunn bet to 139 Leopard-Panzers na de Ukrain hen levern. De eersten al in April oder Mai. Poor EU-Butenministers harrn Bunnskanzler Olaf Scholz güstern noch mehr Druck maakt, an de Ukrain to levern - oder tominnst "Ja" to seggen, dat anner Staten dat dröövt. Polen hett al seggt, dat se en Andrag bi de Bunnsregeren stellt.

