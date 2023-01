Stand: 24.01.2023 09:30 Uhr Tarifverhannelns in’n Öffentlichen Deenst

Dat geiht üm mehr Geld för de bummelig 2,5 Millionen Mitarbeiders in'n öffentlichen Deenst vun Bund un Gemeenden. In Potsdam fangt se vundaag mit de Tarifverhannelns an. Verdi un de Düütsche Beamtenbund verlangt en Plus vun 10,5 Perzent, man tominnst 500 Euro mehr in'n Maand. De kommunalen Arbeitgeververbänn meent, dat is veel to veel.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch