Stand: 24.01.2023 09:30 Uhr Insekten eten

Insekten op'n Töller? De Europä'sche Union verlöövt jümmer mehr dorvun as Levensmiddel. Een kann to't Bispeel al siet annerthalv Johr Heuschrecken to Eten maken. Dorför sünd vun hüüt op an ok vermahlen Huusgrillen verlöövt. De EU hett dor keen Bedenken bi, wenn een dat eten deit. Wenn Insekten in Levensmiddels binnen sünd, denn mutt dat op dat Produkt kennteekt ween.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.01.2023 | 09:30 Uhr

