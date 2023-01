Stand: 23.01.2023 09:30 Uhr Weniger Wahnungsboo

Bookossen un Zinsen gaht na baven, Vörschriften warrt strenger: Dat sünd de Hauptgrünn, worüm dat mit den Wahnungsboo nicht vörangeiht. De Bunnsregeren lett nu vun jümehr Teel af, dat se jedeen Johr 400.000 ne’e Wahnungen booen will. Booministersch Klara Geywitz sä, dat weer woll ok düt Johr nich to schaffen. Ok bi uns in Hamborg warrt al siet längere Tiet weniger boot as se egens dacht hebbt. Fragen dorto an de ne’e Senaatersch för Stadtentwickeln Karen Pein gifft dat vunavend in’t Hamborg Journaal üm halvig söven in’t NDR Fernsehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch