Ne'et Theater in Bardörp

Hamborg hett en ne’et Theater – un dat in Bardörp. Mit en Gala hebbt se dat Lichtwark-Theater in’t ne’e Körberhuus inwieht. An 200 Daag in’t Johr schall dat dor Kunzerten, Lesungen, Theater, aver ok Kultur ut Bardörp geven. De Neeboo hett mehr as 450 Plätz un hett 2,5 Millionen Euro kost.

