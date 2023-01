Stand: 21.01.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Ümmer mehr fallt bi’n Föhrerschien dör

In Hamborg fallt ümmer mehr junge Lüüd, wenn se den Föhrerschien maken doot, dör de Prüfen dör. Dor is Maandag düsse Week veel wat över snackt worrn. Wieldes dat bi de Theorie in’n Vergliek noch teemlich goot lopen deit, maakt de praktische Fohrprüfen aver Maleschen. Dor sünd dat 45 Perzent, de verleden Johr in Hamborg dör de Prüfen dörfullen sünd. Dat is en legen Rekord in Düütschland, denn dor sünd dat alltohoop in’n Dörsnitt blots 38 Perzent, wo dat nich klappt hett.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

