Stand: 21.01.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Hamborg söcht Schöffen

Mit seggen könen, woans en Perzess för Gericht utgahn deit - för düsse Opgaav söcht Hamborg siet Dingsdag düsse Week ne’e Schöffinen un Schöffen. Op dit Ehrenamt kann een sik op bewarven, wenn een twüschen 25 un 69 Johr oolt is. Un dormit dat an’n Enn denn ok noog Lüüd geven deit, de dat maken doot, warrt 23.000 Hamborgerinnen un Hamborgers tofällig utsöcht, anschreven un dorto opropen, sik to bewarven. Denn Schöffen, de warrt wählt.

