Stand: 21.01.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Bahnunglück in Allermöh

Middeweken düsse Week is en junge Fro bi en Bahnunglück in Allermöh üm’t Leven kamen. Se is dor tohoop mit ehr Tweeschensüster över de Schienen lopen ween. Un dorbi hett denn en Regionalbahn de beiden 18 Johr olen Deerns faatkregen hatt. Sanitäters kunnen een vun de beiden Froenslüüd nich mehr in’t Leven trüchholen. De anner is swoor wat bi to Schaden kamen un liggt nu in’t Krankenhuus. Dat kunn ween, dat sik de beiden Tweeschens op’e Schienen stellt harrn, üm dor Videos mit jümehr Handys to maken. So as de Bunnspolizei dat seggt, weer dat en eersten Gedanken mit, den se nu op’n Grund gahn doot.

