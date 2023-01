Stand: 21.01.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Warnstreik bi de Post

In Hamborg hebbt düsse Week an de beiden Steden, wo de Post verdeelt warrt - in Altna un Huusbrook - de Lüüd jümehr Arbeit daalleggt. De Warkschop Ver.di rööp Dunnersdagnamiddag kortfristig to’n Warnstreik op. Se verlangt 15 Perzent mehr wat an Geld för de Lüüd. 500.000 Breven un Paketen sünd dör den Warnstreik eerstmal liggenbleven.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch