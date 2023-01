Stand: 20.01.2023 09:30 Uhr Düster Utsichten för’n Haven

Womit rekent de Hamborger Weertschop düt Johr? De Utsichten vun’n Ünnernehmensverband Haven Hamborg sünd düster: Se rekent noch mal wedder wat mit weniger Woren, de bi uns in Hamborg mit’n Schipp ankamen doot oder vun hier ut na de Welt hen schickt warrt. Bavento warrt Hamborg woll dat eerste Mal nich mehr to de twintig wichtigst Havens vun’e Welt tohören. Dat liggt blangen anner Saken an den Hannel mit Russland, de fehlen deit. Wat positiver kickt op’e annern Siet Hamborg Tourismus op de Laag för de Hotels un bi’t Reisen. Verleden Johr hebbt in Hamborg al meist wedder so veel Lüüd övernacht, so as dat ok al vör de Tiet vun den ganzen Corona-Slamassel ween is.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch