Stand: 20.01.2023 09:30 Uhr Snacken över Panzers

Op den US-Luftwapen-Stüttpunkt Ramstein in Rhienland-Pfalz geiht dat vundaag noch mal wedder wat üm mehr Militärhölp för de Ukrain. Lüüd vun’e NATO un ut twintig anner Länner snackt dorbi vör allen Dingen över Kamppanzers. De ne’e Minister för Verdedigen, Boris Pistorius, de sä in de Sennen „ARD-Brennpunkt“, dat se sik dor in düsse Saak eng wat mit de Verbündeten afstimmen doot. Dat kunn ween, dat toeerst anner Länner jümehr Panzers vun’n Typ Leopard levern doot. Man Düütschland mutt dor aver as Herstellerland bi tostimmen.

