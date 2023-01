Stand: 20.01.2023 09:30 Uhr Keerl in’t Been schaten

In en Park dicht bi dat Elv Inkoopszentrum in Osdörp hett sik en Striet teemlich dull wat hochschuckelt. Bi de ganze Saak schall en Keerl güstern Avend en dreeundörtig Johr olen annern Keerl in’t Been schaten hebben. Un de is denn na’t Krankenhuus henkamen. Tügen wüllt dree Mannslüüd weglopen sehn hebben. De Polizei hett de dree denn dorna mit mehre Peterwagens un ok mit’n Hubschrauber söcht hatt. Dat hett denn aver an’n Enn nix bröcht.

