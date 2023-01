Stand: 20.01.2023 09:30 Uhr Ne’e Anloopsteed för Dacklose

In’e Hamborger Binnenstadt maakt vundaag en ne’e Steed apen, wo sik denn dagsöver Lüüd ophollen köönt, de keen Dack över’n Kopp hebbt. De Rüüm liegt direkt an’e Spaldingstraat, wo fröher mal en Fitness-Center binnen ween is, wat se nu ümboot hebbt. Un dor gifft dat nu Plätz, wo sik de Lüüd utrohen köönt, warm wat to eten kriegen doot un ok duschen köönt. Bet to hunnert Lüüd köönt sik dor in de Rüüm dagsöver af morgens halvig teihn to glieken Tiet ophollen. De Böverste vun’n Bezirk Midde, Ralf Neubauer, de hööpt, dat sik dordör ok de Laag an’n Hauptbahnhoff verbetern deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.01.2023 | 09:30 Uhr

