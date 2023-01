Börgerschapp

Buh-ropen un düchtig Schimpwörr: In de Börgerschapp güng dat güstern hoch her, in de Debatt üm de Randale to Silvester. De Baas vun de AfD-Frakschoon Dirk Nockemann sä, dat de Politik för de Integratschoon vun een heel bestimmte Grupp vun Lüüd fehlslaan is. De Baasfro vun de Grönen Maryam Blumenthal hett em dorophen vörsmeten, dat he „ekelhaft frömndenfiendlich“ is, as se dat utdrückt hett, un hett em dorför Wohrschau geven. Kazim Abaci vun de SPD hett meent, dat’n dat nich dörchgahn laten kann, wenn een allens so över een Kamm scheren deit.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch