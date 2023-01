Boo vun Wahnungen

Hamborg will elkeen Johr teihndusend ne’e Wahnungen boen, egens. Denn dat klappt woll in Tokunft nich mehr, wiel dat Boen sülvst un ok dat Geld vun de Banken jümmer dürer warrt. In den helen Nurden is een Drüddel vun de planten Neeboo-Projekten middewiel afsett oder tominnst op Ies leggt worden. Dat seggt de Verband vun de nuurddüütsche Wahnungsboo-Ünnernehmers.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch