Pleeghüüs warrt dürer

In Hamborg moet Minschen, de Hölp in Pleeghüüs bruukt, dütt Johr düütlich mehr sülvst dortobetahlen as betto. Un dat, ofschoons dat ne’e Hölpsgellers gifft, üm de Lüüd beten Last vun de Schullern to nehmen. In’n Snitt sünd dat nu binah tweedusenddreehunnert Euro bavento jedeen Maand, un dormit knapp hunnertsöventig Euro mehr as verleden Johr, seggt de Verband vun de Ersatzkassen. Woso dat so veel dürer worden is, dorachter stickt woll, dat de Mitarbeiders mehr verdeent un dat Eten un Drinken dürer worden is.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch