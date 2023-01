Füer in Hoorn

De Hamborger Füerwehr hett twee Kinners ut en verqualmte Wahnung in Hoorn ruthalt. De Jungs sünd acht un teihn Johr old un sünd güstern Avend alleen to Huus west. In de Koek op de Heerdplatt harr en Thermoskann anfungen to schmoren. Nahwers hebbt de Füerwehr ropen, as se hüürt hebben, dat de Kinners schriegen deden. De Mudder weer in de Neegde un is denn ok fix na Huus kamen.

