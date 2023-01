HSV-Trainingsquarteer

De HSV hett sien Trainingsquarteer in Spanien to Ennen bröcht un is heel tofreden. An’t Ennen hebbt se noch mit Twee to Null wunnen, in en Testspeel gegen de kanadsche Manschapp ut Vancouver. Ünnerdeß is dat för den vörmaligen HSV-Vörstand Thomas Wüstefeld vör den Kadi woll allerbest lopen. Dat Hamborger Abendblatt hett to weten kregen, dat twee Verfohren gegen em instellt worden sünd. Dor harrn se em vörsmeten, dat he bedragen un sik an frömd Geld vergrepen hebben schull.

