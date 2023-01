Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt hebbt un beholt wi düütlich mehr Wulken as Sünnenschien, af un an koent ok Schuer rünnerkamen, eerst as Snee oder Sneeregen, later as Regen. Twüschendörch blifft dat ok mol beten wat dröög. Un de Straten koent gladd sien! De Temperatur kladdert bet fief Graad. Opstunns hebbt wi op Finkwarder twee Graad. De Wind dorto kümmt lau bet middeldull mit enkelte mastige Böen ut West bet Süüdwest. Un so geiht dat wieder: Tokamen Nacht beten Frost, morgen kriegt wi en Mix ut Sünnenschien un Wulkenwark, blots noch enkelte Regen- oder Sneeschuer dorbi, un de Temperatur höllt sik bi veer bet fief Graad.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch