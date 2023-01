Stand: 18.01.2023 09:30 Uhr Bahnunglück in Allermöh

In Allermöh sünd an'n Avend twee achtteihn Johr ole Froenslüüd vun en Regionalbahn mitreten worrn. Woso de Tweeschensüsters op de Sparen weren, is noch nich rut. De een is ümkamen, de anner is swoor to Schaden kamen. De Lok kunn achterher nich wiederföhren. Üm un bi tweehunnert Fohrgäst müssen in Bussen un Taxen ümstiegen.

