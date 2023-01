Stand: 18.01.2023 09:30 Uhr Ukraine will Wapen

En kloor Verspreken för mehr Wapen: Dat harr de Viez-Butenminister vun de Ukraine, Andrij Melnyk, giern vun'n ne'n düütschen Minister för't Verdeffenderen, Boris Pistorius. Morgen geiht Pistorius in't Amt. An'n Freedag reist he denn al na sien eerst internatschonaal Drapen in Ramsteen in Rheinland-Pfalz. Dor schall dat ünner annern üm de Fraag gahn, wat de Ukraine Leopard 2 Kamp-Panzers ut Düütschland kriggt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.01.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch