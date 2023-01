Stand: 18.01.2023 09:30 Uhr Klaag gegen Elvwannerweg nich dörkamen

In Hamborg hett sik en Naver mit sien Klaag gegen'n Elvwannerweg nich dörsett. De Weg weer in Rissen vör söven Johr afsackt un vun denn an sparrt worrn. De Naver wull nich, dat de Stadt dor en Stahlkonstruktschoon boot – se schall en poor hunnert Meters lang warrn. In't Grundbook steiht egens bin, dat dat dor'n Verbott för Neboten gifft. Man dat Landgericht sä, dat is gor keen Nebo – dat is Sanieren.

