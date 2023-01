Stand: 18.01.2023 09:30 Uhr Brand in Harborg

In Harborg is in de Nacht en Person bi en Wohnungsbrand ümkamen. De Füerwehr weer üm kort na twee in de Baererstraat ropen worrn. In de Wohnung, de noch an brennen ween is, funnen se denn de Person. Man harr dat noch mit Reanimatschoon versöcht – is man to laat ween.

