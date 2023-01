Stand: 18.01.2023 09:30 Uhr Seen warmer as sünst

In Noord- un Oostsee is dat in't verleden Johr sünnerlich warm ween. Dat hett dat Bunnsamt för Seeschippfohrt un Hydrographie in Hamborg utrekent. Över't Johr weer de Noordsee bummelig een Graad warmer as normal – de Oostsee 1,5 Graad. In'n November harr man Rekordtemperaturen meten. Un: Dat geev ünnormal veel Stormfloten an de düütschen Küsten.

