Alleenfohrn Bussen

Al tokamen Johr schall dat sowiet sien: Denn will de Hamborger Hochbohn fief lütt Elektrobussen insetten, de alleen föhrt, ahn dat dor noch en Busfohrer in sitt. Düütschlandwiet warrt dat de eersten sien, de heel un deel ahn Seekerheitsfohrer an Buurd ünnerwegens sien warrt. Rinpassen doot föffteihn Fohrgäst. In söven Johrn schalln teihndusend vun düsse Mover, as se nöömt warrt, dörch Hamborg föhrn. De Hochbohn will, dat een in Tokunft an jeedeen Strateneck na fief Minuten en Bus kriegen schall, de den Fohrgast bet vör de eegen Huusdöör bringt.

