Wokeen op Lambrecht folgt

Al vundag schall dat woll klor sien: Wokeen övernimmt dat Amt vun Verteidigungsministersch Christine Lambrecht? Arbeidsminister Hubertus Heil hett güstern Avend in de ARD seggt, dat de Kanzler den Naam hüüt künnig maken will. Vun Heil sülvst harrn se ok seggt, he künn infraag kamen för de Nafolg, man dat is woll vun’n Disch, hett de ARD to weten kregen. Un ok SPD-Baas Lars Klingbeil un de Baas vun’t Kanzleramt Wolfgang Schmidt sünd woll nich mehr in’t Rönnen üm dat Amt.

