Selenskyj un Davos

Dat op dat Weltwirtschapp-Drepen in Davos besloten warrt, för sien Land nee’e Wapen to levern, dorop luert de ukrainsche Presedent Wolodomyr Selenskyj. Dat Drepen fangt vundag in de Schwiez an. Bet Fredag wüllt knapp tweedusendsövenhunnert Maten ut Politik, Wirtschapp un Sellschapp dorhenkamen. Noch nich seker is, wat Selenskyj sülvst sik, as verleden Johr, wedder över Video dortoschalten deit.

