Straafgeld för St. Pauli

Mehr as veerunsöventig-dusend Euro an Strafgeld, dat mutt de FC St. Pauli nu berappen. Dat hett dat Sportgericht vun den DFB so besloten. Schuld doran sünd weck Fans vun den Football-Veren. De harrn bi Spelen to Huus gegen den HSV un Heidenheim in’n Oktobermaand ünner annern Füerwark in de Luft gahn laten. Een Drüddel vun dat Strafgeld kann de Vereen in Vörhebben sticken, de gegen Gewalt angaht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch