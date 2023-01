Dat Wedder för uns in Hamborg

Noch hebbt wi jümmer wedder Regen oder Sneeregen, later lött dat na, un vun nameddag schall dat dröög warden un sogor de Sünn schall beten dörchplinsen. De Temperatur kladdert bet fief Graad. Opstunns hebbt wi in Neewiendool dree Graad. De Wind kümmt mit mastige Böen mehrstendeels ut West bet Süüdwest un lött ok över Dag noch na. Un so geiht dat wieder: Morgen, Middeweeken, gifft dat mal mehr, mal weniger Wulken, af un an Sünnenschien, dat schall meist dröög blieven bi nich veel anner Temperatur as hüüt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch