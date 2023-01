Stand: 16.01.2023 09:30 Uhr Liekendelen funnen

En Angler in Willemsborg hett Liekendelen funnen. An de Brüch Vogelhüttendiek/Buscher Weg harr he opmal en Tüüt an'n Haken. He harr noch sehn, dat dor Knokendelen rutkeken, denn weer de Tüüt wedder in't Water fallen. De Polizei hett de Tüüt denn achterher wedder rutfischt – un se hett ok noch en Froenschoh funnen. To'n Achtergrund weet man noch nix. De Knoken warrt nu ünnersöcht un de Moordkommisschon is al bi de de Arbeit.

